Итальянский генерал написал книгу о диктате меньшинств и был отстранён от работы

Итальянский генерал Роберто Ванначчи написал книгу "Мир наоборот", в которой откровенно рассказал о "диктате меньшинств", и был отстранён от выполнения своих обязанностей на 11 месяцев (это предполагает уменьшение вдвое зарплаты и лишение ряда служебных льгот).

Книга сразу стала бестселлером и была переведена на несколько языков, зато и была названа "подстрекающей к разжиганию расовой ненависти" и "компрометирующей престиж вооруженных сил". В числе прочего Ванначчи критически в ней высказывается о представителях сексуальных меньшинств, феминистках, мигрантах, а также скептически оценивает неолиберализм современного общества, который нередко ущемляет интересы "нормального большинства".

Прокуратура Рима открыла расследование в отношении Ванначчи из-за предполагаемого "разжигания", а также и в связи с обвинениями в нецелевой и неоправданной растрате средств во время его работы во главе военного атташата в посольстве Италии в Москве (Ванначчи был среди 24 дипломатов, высланных из России в мае 2022 года в качестве т.н. "зеркальной меры" после высылки 30 российских дипломатов из Рима).



