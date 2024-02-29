 

О чём говорил Макрон

Среди российский журналистов и военных блоггеров по неведомым редакции АПН причинам принято презрительно относиться к Эмманюэлю Макрону - вплоть до довольно позорных по формату спекуляций вокруг его семейно-половой жизни, из которой выводятся какие-то политические выводы.
 
Между тем, спекулирующим следовало бы осознать, что лидером ядерной державы, одного из пяти членов СБ ООН, не может быть тупой недотыкомка, никчемный и бесполезный. Просто по определению. Если вы кого-то из этих пятерых восприняли таким образом - значит вы что-то не учли, и, скорее всего, делаете ошибку. Эти люди (как и все на свете) могут чего-то не учитывать, иметь какую-то часть реальных обстоятельств в когнитивной тени. Но никто из них не клоун, который говорит только чтобы сказать.
 
К словам таких людей следует внимательно прислушиваться и пытаться хотя бы понять, что они хотели сообщить окружающим в своем публичном выступлении.
 
О схожих обстоятельствах, к слову, совсем недавно говорил Владимир Путин, негативно оценив спекуляции вокруг немощности и умственного состояния Байдена. Может он и немощен, однако, где там маразм, а где сознательный отыгрыш - нам со стороны не видно.
 
Вернёмся, однако же, к Макрону. О чём он говорил, когда говорил о возможности ввода войск некоторых европейских стран на территорию Украины на основе двусторонних соглашений?
 
А нам только что, 28 февраля рассказали.  Депутаты ПМР обратились за помощью к России. Учитывая, что эти люди - тоже совершенно не идиоты, прекрасно понимают, что живут во враждебном с двух сторон окружении, очевидно, что у их обращении с просьбой о посредничестве России и аппеляции к ОБСЕ были весомые причины.
 
Например в виде таких обстоятельств, как одновременная концентрация румынских и украинских войск в регионе.
А если представить себе на минуточку, что вовсе не Украина полезет воевать с ПМР, вторгаясь на формально молдавскую территорию?
При всей упоротости украинского военного командования, у них не так много рациональных причин проводить подобную операцию.
Но... если вдруг представить, что это Украина предоставила или готовится молдавским и румынским войскам право войти по украинской земле, чтобы те имели возможность охватить ПМР с флангов и тыла?
 
В этом контексте заявление Макрона начинает выглядеть совершенно по-другому. Особенно, если учитывать, что Румыния - это едва ли не единственное государство в регионе, с которым Франция традиционно поддерживает особые связи, причём эта традиция существует длительное время - едва ли не со времён Крымской войны и что Франция может иметь из региона особую информацию.
 
Ответное заявление Дмитрия Медведева, хотя, по форме, оно выглядит несерьёзно блоггерским, можно рассматривать как вполне легитимное указание Румынии о том, что при таком сценарии Россия будет повышать ставки. В чём-то это выглядит оправдано, в конце концов регион компактного проживания 220 тысяч граждан России - это не бирюлька, которую можно небрежно откинуть во время игры. Если сейчас нет возможности эффективно защитить их обычными вооружёнными силами, то не лишне упомянуть, что у России есть ещё и стратегические вооружённые силы.
 
Однако, дальнейшая реакция основной части экспертного-военкоровского сообщества выглядит довольно отстойно. Даже сейчас, когда эти два события уже частично перекрываются в информационном пространстве, лица, называющие себя "военными экспертами" склонны пересчитывать эстонские дивизии, польских фермеров, норвежских тюленей - что угодно, только чтобы не обратить внимание на острую ситуацию, которая замаячила у нас под носом.
 
Нельзя исключить, что дальнейшие события в регионе наши западные партнёры постараются пристыковать к президентским выборам в России. Они склонны к такого сорта планированию. В ближайшие пару недель мы это увидим.
 
Даже если военной эскалации в ПМР прямо сейчас не будет - шапкозакидателям следовало бы обратить внимание, что Румыния, а вовсе не какая-либо иная страна - это первый кандидат на ввод войск на территорию Украины. Ну и подумать о том, какие вообще у России в этой ситуации есть эффективные ходы. Это будет намного продуктивнее, чем третий день упражняться в остроумии, бессмысленно высмеивая французского президента.
 
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