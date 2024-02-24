О том, как мы поступим с Украиной

Последнее время среди патриотических мыслителей и блоггеров идёт подспудная дискуссия о том, как мы поступим с т.н. "Украиной", когда победим. Высказываются, в мере собственных иллюзий каждого из авторов всякого рода мрiи о предстоящем разделе территорий этого государственного образования, совместном с Польшей, Венгрией и Румынией, что, якобы, улучшит отношения с этими странами, установления на остатках Украины лояльного к русским режима и т.д. и т.п.

Нижеприведённая позиция высказывается в виде набора тезисов, без подробного обоснования. Не потому, что оно невозможно, а, напротив, потому что оно очевидно при непредвзятом анализе ситуации.

Эта позиция относится к весьма хорошему для русских и для России сценарию развития событий. Разумеется, гарантий такого сценария нет, он может проявиться как результат серьёзной работы.

Возвращаясь к "Украине"

1) Прежде всего ни о каком разделе её территории с соседями как о цели наших действий речи быть в принципе быть не может. Кормление явных врагов (а и Польша и Румыния – открытые враги) русских и России в обмен на их враждебные действия – это затея и неэтичная по отношению к русским, и попросту нерациональная. Диких волков нельзя прикармливать мясом – их следует или убить или напугать настолько, чтобы убежали.

2) Вопрос о небольших территориальных уступках Венгрии, но исключительно относящихся к местам компактного проживания венгров – может быть предметом обсуждения, так как эта страна продемонстрировала лояльную русским и России позицию. Но и то – этот вопрос не может решаться "просто так". Он мог бы стать предметом очень серьёзной торговли с этим государством.

3) Относительно остальной территории т.н. "Украиной" следует вернуться к высказывавшейся до СВО темой федерализации этого государства, но в модифицированном виде. Само централизованное государство должно быть полностью ликвидировано на основании проводившейся им на законодательном уровне политики этнической дискриминации против русских. Это является достаточным основанием для ликвидации любого политического режима, с пресечением любых попыток создания государств, объявляющих о своей преемственности.

4) Федерализация бывшей Украины должна быть произведена путём создания "федерации без федерального центра", роль которого, в режиме временного аутсорсинга, должны выполнять российские федеральные власти. В состав этой федерации должны войти все бывшие украинские области, кроме тех, чьё население непосредственно и однозначно, после освобождения от ВФУ, выскажется за их вхождение в состав России.

5) Федерация бывшей Украины должна осуществлять самостоятельное ведение хозяйственной и социальной деятельности. Она должна быть освобождена от функций ведения обороны и осуществления государственной безопасности, которые должны быть переданы Российской Федерации в режиме аутсорсинга, на платной основе с предсказуемым (в виде фиксированных процентов бюджета) объёме финансирования со стороны каждого из субъектов федерации бывшей Украины.

6) Функции криминальной полиции субъекты этой федерации должны осуществлять в региональном масштабе самостоятельно, в федеральном их должно осуществлять специализированное подразделение МВД РФ.

7) Функции Министерства Образования по утверждению школьных и ВУЗовских программ должны быть возложены на Министерство образования России.

8) Функции контроля над прессой, средствами массового вещания и Интернет должны быть возложены на Роскомнадзор.

9) При этом речь о каком-то ограничении образования, книгоиздания, СМИ и вещания на украинском языке, но и о специальной поддержке тоже.

Учебные классы и группы должны фомироваться исключительно по принципу востребованности, по запросам родителей и студентов.

Издание книг, СМИ и вещание – на основе рыночной конкуренции.

Разработка рекомендуемых для изучения языковых стандартов, учебников и словарей украинского языка должна вестись заинтересованными лицами только на открытой конкурсной основе, по возможности, с учётом представленности конкурирующих групп лингвистов и языковедов.

10) Восстановление жилищно-коммунального хозяйства в этой федерации должно происходить исключительно российскими подрядчиками, под российским контролем. Любые пожертвования и кредиты на эти цели из третьих стран должны оформляться с участием российских институтов развития и не должны происходить без их одобрения. В целом финансирование из третьих стран и участие подрядчиков и поставщиков из этих стран являются нежелательными. На этом должны зарабатывать исключительно российские финансовые институты и строительный комплекс.

11) Раз в пять лет в каждом из субъектов этой федерации, одновременно с выборами региональных депутатов, должны происходить референдумы об их дальнейшей судьбе. Возможные опции, которые должны предлагаться избирателям обязательно:



- переход в состав Российской Федерации

- выход из состава федерации бывший Украины и дальнейшее существование в качестве самостоятельного государства.

Второй из вариантов должен подразумевать, в качестве обязательного условия, индивидуальное подписание этим новым государством договора с Россией, который включил бы в себя следующие положения

- перевод расходов РФ на восстановление ЖКХ этого субъекта в формат длинного (до 75 лет) облигационного займа

- отказ нового государства от юридической преемственности с Украиной, от претензий на её зарубежное госимущество

- отказ нового государства от использования названия Украина в любых формах и видах в своём названии, от вступления этого государства в любые федеративные отношения с иными бывшими членами федерации бывшей Украины, если слово

"Украина" будет включено в название этой федерации

- отказ от собственных вооружённых сил и военное покровительство России на условиях, идентичных условиям покровительства РФ федерации бывшей Украины – процентные отчисления в бюджет и сохранение военных баз России на территории этого государства

- вечное сохранение безвизового режима и прав на владение недвижимостью на территории нового государства для граждан РФ

12) Любой из граждан федерации бывшей Украины должен иметь право получить российское гражданство на условиях предварительной фильтрации (проверки неучастия в военных преступлениях и деятельности нацистских организаций).

13) Таковая фильтрация, конечно, должна быть последовательно проведена и на территории занятых российскими войсками территорий бывшей Украины.

14) Зарубежное имущество Украины должно стать предметом требований России, оформленных на законодательном уровне. Западные страны его, конечно, не отдадут, но это требование должно существовать длительное время и быть юридическим основанием для возбуждения уголовных дел против лиц, которые его удерживают.