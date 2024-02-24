О том, как мы поступим с Украиной

Последнее время среди патриотических мыслителей и блоггеров идёт подспудная дискуссия о том, как мы поступим с т.н. "Украиной", когда победим. Высказываются, в мере собственных иллюзий каждого из авторов всякого рода мрiи о предстоящем разделе территорий этого государственного образования, совместном с Польшей, Венгрией и Румынией, что, якобы, улучшит отношения с этими странами, установления на остатках Украины лояльного к русским режима и т.д. и т.п.
Нижеприведённая позиция высказывается в виде набора тезисов, без подробного обоснования. Не потому, что оно невозможно, а, напротив, потому что оно очевидно при непредвзятом анализе ситуации.
Эта позиция относится к весьма хорошему для русских и для России сценарию развития событий. Разумеется, гарантий такого сценария нет, он может проявиться как результат серьёзной работы.
Возвращаясь к "Украине"
1) Прежде всего ни о каком разделе её территории с соседями как о цели наших действий речи быть в принципе быть не может. Кормление явных врагов (а и Польша и Румыния – открытые враги) русских и России в обмен на их враждебные действия – это затея и неэтичная по отношению к русским, и попросту нерациональная. Диких волков нельзя прикармливать мясом – их следует или убить или напугать настолько, чтобы убежали.
2) Вопрос о небольших территориальных уступках Венгрии, но исключительно относящихся к местам компактного проживания венгров – может быть предметом обсуждения, так как эта страна продемонстрировала лояльную русским и России позицию. Но и то – этот вопрос не может решаться "просто так". Он мог бы стать предметом очень серьёзной торговли с этим государством.
3) Относительно остальной территории т.н. "Украиной" следует вернуться к высказывавшейся до СВО темой федерализации этого государства, но в модифицированном виде. Само централизованное государство должно быть полностью ликвидировано на основании проводившейся им на законодательном уровне политики этнической дискриминации против русских. Это является достаточным основанием для ликвидации любого политического режима, с пресечением любых попыток создания государств, объявляющих о своей преемственности.
4) Федерализация бывшей Украины должна быть произведена путём создания "федерации без федерального центра", роль которого, в режиме временного аутсорсинга, должны выполнять российские федеральные власти. В состав этой федерации должны войти все бывшие украинские области, кроме тех, чьё население непосредственно и однозначно, после освобождения от ВФУ, выскажется за их вхождение в состав России.
5) Федерация бывшей Украины должна осуществлять самостоятельное ведение хозяйственной и социальной деятельности. Она должна быть освобождена от функций ведения обороны и осуществления государственной безопасности, которые должны быть переданы Российской Федерации в режиме аутсорсинга, на платной основе с предсказуемым (в виде фиксированных процентов бюджета) объёме финансирования со стороны каждого из субъектов федерации бывшей Украины.
6) Функции криминальной полиции субъекты этой федерации должны осуществлять в региональном масштабе самостоятельно, в федеральном их должно осуществлять специализированное подразделение МВД РФ.
7) Функции Министерства Образования по утверждению школьных и ВУЗовских программ должны быть возложены на Министерство образования России.
8) Функции контроля над прессой, средствами массового вещания и Интернет должны быть возложены на Роскомнадзор.
9) При этом речь о каком-то ограничении образования, книгоиздания, СМИ и вещания на украинском языке, но и о специальной поддержке тоже.
Учебные классы и группы должны фомироваться исключительно по принципу востребованности, по запросам родителей и студентов.
Издание книг, СМИ и вещание – на основе рыночной конкуренции.
Разработка рекомендуемых для изучения языковых стандартов, учебников и словарей украинского языка должна вестись заинтересованными лицами только на открытой конкурсной основе, по возможности, с учётом представленности конкурирующих групп лингвистов и языковедов.
10) Восстановление жилищно-коммунального хозяйства в этой федерации должно происходить исключительно российскими подрядчиками, под российским контролем. Любые пожертвования и кредиты на эти цели из третьих стран должны оформляться с участием российских институтов развития и не должны происходить без их одобрения. В целом финансирование из третьих стран и участие подрядчиков и поставщиков из этих стран являются нежелательными. На этом должны зарабатывать исключительно российские финансовые институты и строительный комплекс.
11) Раз в пять лет в каждом из субъектов этой федерации, одновременно с выборами региональных депутатов, должны происходить референдумы об их дальнейшей судьбе. Возможные опции, которые должны предлагаться избирателям обязательно:
- переход в состав Российской Федерации
- выход из состава федерации бывший Украины и дальнейшее существование в качестве самостоятельного государства.
Второй из вариантов должен подразумевать, в качестве обязательного условия, индивидуальное подписание этим новым государством договора с Россией, который включил бы в себя следующие положения
- перевод расходов РФ на восстановление ЖКХ этого субъекта в формат длинного (до 75 лет) облигационного займа
- отказ нового государства от юридической преемственности с Украиной, от претензий на её зарубежное госимущество
- отказ нового государства от использования названия Украина в любых формах и видах в своём названии, от вступления этого государства в любые федеративные отношения с иными бывшими членами федерации бывшей Украины, если слово
"Украина" будет включено в название этой федерации
- отказ от собственных вооружённых сил и военное покровительство России на условиях, идентичных условиям покровительства РФ федерации бывшей Украины – процентные отчисления в бюджет и сохранение военных баз России на территории этого государства
- вечное сохранение безвизового режима и прав на владение недвижимостью на территории нового государства для граждан РФ
12) Любой из граждан федерации бывшей Украины должен иметь право получить российское гражданство на условиях предварительной фильтрации (проверки неучастия в военных преступлениях и деятельности нацистских организаций).
13) Таковая фильтрация, конечно, должна быть последовательно проведена и на территории занятых российскими войсками территорий бывшей Украины.