 

Армения приостановила участие в ОДКБ, но не официально

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу "France 24" заявил, что "Договор о коллективной безопасности не был выполнен в отношении Армении, в особенности в 2021-2022 годах" и потому "мы приостановили наше участие в этом договоре". При этом о закрытии российской военной базы в Армении "в данный момент речь не идёт".

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала", и он надеется, что "наши армянские друзья разъяснят нам всё".

Белорусский политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант считает, что "по сути, это демарш политического толка" и "ситуация тревожная". "Мы видим действия армянского руководства, выраженные в контактах с западными государствами – США, Британией, Францией, ЕС, - во время которых уже ведутся переговоры о военно-техническом сотрудничестве. Это говорит об определённых попытках разворота от ОДКБ к сотрудничеству с западными государствами", -- полагает Дзермант.

 


 


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