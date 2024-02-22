В Казахстане вызвали в полицию поддержавшую СВО супружескую пару

В Казахстане супружеская пара выразила поддержку российской специальной военной операции, и их вызвали в отдел полиции, где провели "профилактическую беседу" о недопустимости "провокационных высказываний".

Перед этим в сети было опубликовано видео, на котором супругам задают вопрос: готов ли мужчина служить в рядах Российской армии и как к этому отнесётся его жена. Некоторых "казахстанских активистов" возмутил ответ женщины, которая, по её словам, не только бы поддержала такое решение, но и сама вступила бы в ряды Вооружённых сил России как доброволец.