Ростех представил комплекс быстрого отдыха для бойцов "Ритм-Полёт"

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Ростех на выставке-форуме "Россия" представил комплекс для быстрого отдыха бойцов, позволяющих за двадцатиминутный сеанс достичь релаксации организма, сопоставимой с эффектом от четырёх-шестичасового сна. 

Аппарат "Ритм-Полёт", созданный инженерами нижегородского НПП "Полёт" (входит в "Росэлектронику") с помощью программируемого светового и звукового воздействия нормализует эмоциональное состояние человека при профессиональных перегрузках, снимает нервное напряжение и усталость, повышает устойчивость к стрессам, предупреждает утомление, повышает жизненный тонус и работоспособность. 

Изначально комплекс был разработан для военных лётчиков, но получил более широкое применение среди бойцов. 

"Ритм-Полёт" весит около 2 кг, в его состав входят маска со встроенным экраном, передающим световые сигналы, наушники и пульт управления для регулирования времени процедуры и её интенсивности.
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APN.ru