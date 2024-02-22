 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Херсонской области; бойца СВО не пустили в клуб в Нижнем Новгороде

 

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником маршрутный автобус в Херсонской области на дороге Новая Каховка — Тополёвка. Ранены пассажирка и водитель. Затем стало известно о ещё четырёх раненых в Херсонской области, в селе Чернянка.

Участились случаи атак БПЛА на подконтрольные РФ сёла в Харьковской области, недавно в больницу с ранением был доставлен пожилой мужчина.

В Брянской области украинцы кассетными снарядами обстреляли Борок, повреждены автосервис и два автомобиля.

В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА Журавлёвка, хутор Панков, Новая Таволжанка, Головинское сельское поселение (повреждён частный дом), Старый Хутор (повреждена хозпостройка), Михайловка, Цаповка.

 

В Нижнем Новгороде бойца СВО в военной форме не пустили в два ночных клуба, а на возмущение ответили предложением "пройти за угол, объяснить". К концу второго года СВО такие случаи в РФ до сих пор не редкость, совсем недавно такое же произошло в Нижневартовске.
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