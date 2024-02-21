 

Украинцы атакуют российские регионы, раненая в Белгородской области

 

При миномётном обстреле Вооружёнными силами Украины посёлка Ленинский в Белгородской области пострадала женщина, повреждены несколько жилых домов. Также беспилотник взорвался на территории белгородского села Старый Хутор, повреждения получило одно частное домовладение; за сутки атакованы Середа, Шебекино, Терезовка, Новая Таволжанка, Журавлёвка, в Дубовском сельском поселении повреждена одна хозпостройка, Голофеевка, Сподарюшино, Дроновка, Теребрено.

Более 1,7 тыс. жилых зданий получили повреждения в Белгороде в результате обстрелов с 29 декабря.

Над Донецком и Макеевкой за сутки подавлены 10 украинских беспилотников.

В ЛНР украинцы обстреляли Вергулевку, повреждены пять многоквартирных жилых домов.




 


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APN.ru