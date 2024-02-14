В городе, где снесли памятник Врангелю, поставили памятник Жванецкому
- 14.02.2024, 16:54,
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"Ридовка" рассказывает
об открытии в Ростове-на-Дону (где незадолго перед этим снесли памятник основателю Второго Донского кадетского корпуса барону Врангелю) памятника сатирику Жванецкому. Губернатор Василий Голубев заявил, что Жванецкий "многое делал" для России.
"Ридовка" разбирает некоторые достижения Жванецкого:
Что же на самом деле делал Жванецкий для страны? В 1993 году он аплодировал расстрелу Белого дома. А во время чеченской войны Жванецкий активно выступал за скорейшие переговоры с террористами.
Уже в начале 2010-х сатирик поддержал Pussy Riot и одобрил богохульство в Храме Христа Спасителя. Для киевского режима же Жванецкий и вовсе всегда был «своим человеком». В 2015 году он оказался в «белом списке» Украины, так как выступал против присоединения Крыма к России.
Русским солдатам Жванецкий и вовсе посвящал абсолютно платиновые монологи (в самом плохом смысле слова). Так, в одном из своих известных выступлений он поведал, что «россияне очень быстро привыкают к войне», потому что в «окопах кормят», а ещё «есть возможность где-то грабануть, с кем-то переспать».