В городе, где снесли памятник Врангелю, поставили памятник Жванецкому

"Ридовка" разбирает некоторые достижения Жванецкого:

Что же на самом деле делал Жванецкий для страны? В 1993 году он аплодировал расстрелу Белого дома. А во время чеченской войны Жванецкий активно выступал за скорейшие переговоры с террористами.

Уже в начале 2010-х сатирик поддержал Pussy Riot и одобрил богохульство в Храме Христа Спасителя. Для киевского режима же Жванецкий и вовсе всегда был «своим человеком». В 2015 году он оказался в «белом списке» Украины, так как выступал против присоединения Крыма к России.

Русским солдатам Жванецкий и вовсе посвящал абсолютно платиновые монологи (в самом плохом смысле слова). Так, в одном из своих известных выступлений он поведал, что «россияне очень быстро привыкают к войне», потому что в «окопах кормят», а ещё «есть возможность где-то грабануть, с кем-то переспать».