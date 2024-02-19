С символики СПбГУ исчезли кресты, в Госдуме озаботились предложениями работы "только для мигрантов"
- 19.02.2024, 18:25,
- Новости
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С логотипа Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) исчезли православные кресты, а вместо них появились шарики.
Как отметил
публицист и историк Егор Холмогоров, в романе Гилберта Кита Честертона "Шар и крест" шар был символом антихриста.
Ранее в Петербурге публике была представлена эмблема, посвящённая 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и на изображённом там Петропавловском соборе тоже не было крестов.
Группа депутатов Госдумы попросила генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить объявления о работе с пометкой «только для мигрантов», количество которых, по оценке депутатов, «невероятно высоко».
В Оренбургской области заведено уголовное дело
в отношении 36-летнего иностранца, который напал с разбитой бутылкой на местного жителя и пытался лишить его жизни.