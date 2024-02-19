 

С символики СПбГУ исчезли кресты, в Госдуме озаботились предложениями работы "только для мигрантов"

С логотипа Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) исчезли православные кресты, а вместо них появились шарики.
Как отметил публицист и историк Егор Холмогоров, в романе Гилберта Кита Честертона "Шар и крест" шар был символом антихриста. 

Ранее в Петербурге публике была представлена эмблема, посвящённая 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и на изображённом там Петропавловском соборе тоже не было крестов.

 

Группа депутатов Госдумы попросила генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить объявления о работе с пометкой «только для мигрантов», количество которых, по оценке депутатов, «невероятно высоко».

 
В Оренбургской области заведено уголовное дело в отношении 36-летнего иностранца, который напал с разбитой бутылкой на местного жителя и пытался лишить его жизни.

 

 

 


 

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