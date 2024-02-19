С символики СПбГУ исчезли кресты, в Госдуме озаботились предложениями работы "только для мигрантов"

С логотипа Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) исчезли православные кресты, а вместо них появились шарики.

в романе Гилберта Кита Честертона "Шар и крест" шар был символом антихриста.

Как отметил публицист и историк Егор Холмогоров,

Ранее в Петербурге публике была представлена эмблема, посвящённая 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и на изображённом там Петропавловском соборе тоже не было крестов.

Группа депутатов Госдумы попросила генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить объявления о работе с пометкой «только для мигрантов», количество которых, по оценке депутатов, «невероятно высоко».