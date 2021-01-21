 

В СПбГУ есть музей пантюркиста и идеолога тюркского сепаратизма

 

Всемирный курултай башкир выражает своё недовольство в связи с рекомендацией Генпрокуратуры "устранить" из Санкт-Петербургского государственного университета нарушение в виде бюста идеолога пантюркизма и тюркского сепаратизма Ахмета-Заки Валиди. 

"Бюст, установленный на территории СПбГУ, является признанием научных заслуг Ахмет-Заки Валиди и олицетворяет его как ученого-востоковеда, признанного мировым научным сообществом", - говорится в сообщении курултая.


В адрес СПбГУ в течение нескольких лет поступали обращения от общественных организаций и граждан, требующих проверить законность установки бюста Валиди. Наконец, в 2019-м году прокуратуру попросили проверить размещение памятника в университете на соответствие законодательству.

После проверки прокуратура заключила, что "размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что согласно российскому законодательству является уголовным преступлением, а также "Музея Ахмет-Заки" на территории университета свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым".

В адрес вуза внесено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь.



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