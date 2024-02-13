Генпрокуратура потребовала вернуть РФ три контролируемых из-за границы оборонных завода

Генпрокуратура потребовала вернуть российскому государству три завода, входящих в промышленную группу Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), которые выполняют в том числе оборонные заказы. По информации Генпрокуратуры, сейчас их из-за границы контролируют резиденты недружественных государств.

Генпрокуратура считает, что семейство Антиповых завладело тремя заводами противоправно. Так, приватизация Серовского завода ферросплавов была утверждена Свердловским областным комитетом по управлению госимуществом, который «явно действовал с превышением полномочий». По схожей схеме в руки Антиповых в середине 90-х были переданы Челябинский комбинат и «Кузнецкие ферросплавы». Местные комитеты по управлению госимуществом не согласовывали действия с правительством. В феврале 2023 года Юрий Антипов оформил активы трех вышеуказанных заводов на недавно открытую «Компанию "Эталон"» и те (по мнению Генпрокуратуры) попали под контроль резидентов недружественных государств -- в частности, канадско-швейцарской фирмы RFA International, которая выступает трейдером ЧЭМК. А продукция вывозится по заниженной стоимости в США, Францию и Британию (например,

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