Подключите Южную Осетию к Госуслугам

Очень много разговоров о российской мягкой силе, но замах всё время глобален, а проекты останавливаются на полпути.

Между тем, у России есть возможность прямо продемонстрировать привлекательность интеграции с ней в единое пространство тем, кто этого явно хочет и давно добивается.

Ничто не мешает сейчас сделать первый шаг, предложив такую возможность тем, кто этого действительно хочет и давно добивается. Пускай, по внешнеполитическим причинам, Россия не имеет сейчас возможности включить в свой состав Южную Осетию, ничто не мешает договориться с властями этого государства об аутсорсинге части информационных систем.

Российский проект Госуслуг, опирающийся на систему СМЭВ - сверхуспешен, он создаёт в России такое качество жизни, которое не снилось нам в 1990ые или при советской власти. Госуслуги - это десятки миллионов сэкономленных от стояния в очередях лет жизни российских граждан, это ускорение множества экономических процессов.



Прямых аналогов Госуслуг за рубежом совсем и нет. Я изучал этот вопрос, я могу говорить это с уверенностью. Госуслуги, в части прямого пошагового самостоятельного внедрения, заметим, это - дорого. Это неподъемная ноша для небольших государств.

России ничто не мешает начать предлагать их аутсорсинг, не предполагая при этом какого-то ущемления суверенитета других стран, так же как, допустим, аренда земли одним государством у другого, если она происходит на взаимно добровольной основе, ничьего суверенитета не ущемляет.

Ну и начинать можно с малого, не строить глобальных планов, а предлагать точечные услуги на основе межгосударственных соглашений.

Южная Осетия, а в перспективе, Абхазия и, возможно, какие-то другие страны ближнего зарубежья, могли бы стать экспериментальными площадками для таких точечных внедрений.

Главное, что необходимо для реализации подобных проектов - это умерить собственные амбиции и не пытаться загонять разные страны на унифицированный трек, не требовать от них сразу подписаться под всеобъемлющими действиями.

Начинать с малого... а тогда и привлекательность большого станет для них очевидна естественным путём.

