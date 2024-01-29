 

Об интеграции провинций в Империю

Выскажу непопулярную мысль: известные метания Арестовича вызваны не только и, может быть, не столько конъюнктурными соображениями (конфликтом с Зеленским, поиском заказов где-то еще – как все это описывают в категориях игры и подмигиваний), но и некоторым новым пониманием расклада. Причем эта идейная эволюция довольно слабо связана с разочарованием в Украине – там «для ушлых» не было особо чему очаровываться с самого начала. Но был набор ставок, которые не оправдались. Причем эти ставки не были внутри самой Украины.


Ключевая, которая не сыграла, – это ставка на то, что институты «государственности» для Украины могут приехать из имперского центра в коробке с перевязанной ленточкой, сразу готовые к употреблению. Предполагалось по умолчанию, что у Запада есть технология превращения присягнувших и покоренных земель в цветущие провинции. Всё, что для этого надо — просто произнести необходимый набор шахад и изготовиться к имплементации парадигм, схем, программ «демократического транзита».


Но, пожалуй, главная новость — то, что гегемон был «взвешен и найден очень легким». Основная проблема (которая для них выяснилась внезапно, а для более внимательных наблюдателей — не очень внезапно), что как таковая технология «провинциализации» — превращения покоренных земель в цветущие провинции, интегрированные в экономику империи и оснащенные всем необходимым набором институтов (начиная от политической системы и заканчивая общественными банями), по какой-то причине в имперском центре оказалась утрачена.


В каком-то смысле главная проблема Запада сегодняшнего, в отличие от себя самого образца 50-х годов прошлого века — в те годы план Маршалла блестяще сработал: Германия и Япония превратились в успешные индустриальные державы. Уже в 70-е годы, в случае с Чили, этот план сработал 50/50: советники приехали, но не сказать, что добились блестящих успехов в превращении Чили в витрину капитализма. А в 90-е и потом получался только Ирак/Афганистан/Ливия/Косово — коррупционная дыра, отмывочная и полный развал всего и вся.


То есть Запад очевидным образом где-то по дороге потерял технологию работы с сателлитами. Их апгрейда, модернизации и превращения во что-то человекообразное. И одна из катастроф, которая, в частности, постигла Запад на Украине (и в какой-то степени во всей Восточной Европе) — это именно то, что тот набор парадигм, инструментов, онтологий и инструкций «как стать нормальной страной» почему-то не приводит не то что к ожидаемому, но даже к какому-то приемлемому результату. Вместо этого получается треш. То есть ставка на то, что на Западе есть надёжный способ доводки до некоторого стандарта стран, находящихся под внешним управлением, не сработала. И именно это является основным маркером кризиса империи.


Это вообще никак не связано с отношением к нам. Мы как были врагом, так и остались. Причем не только врагом ситуативным, с которым война, но и онтологическим, когда не хочется «быть как он». И, кстати, половина из них — претензии к нашим колониальным опять-таки рудиментам.


В каждой стране-лимитрофе, которые нас окружают, обязательно есть такие арестовичи, которые что-то там себе думают и могут смотреть снаружи на то, получается у той же Болгарии или Эстонии стать «нормальной страной» или нет. И если нет, то что тогда является вероятным альтернативным цивилизационным выбором?


И в этом смысле, когда мы говорим у себя про импортозамещение цивилизации — раз мы пытались тоже стать частью их цивилизации, но нас не пустили и мы решили сами себя заявить государством-цивилизацией — ключевой маркер, отличающий полноценную цивилизацию от подделки, как раз-таки состоит в наличии или отсутствии технологии качественной «провинциализации». И для нас в этой логике вопрос: а есть ли у нас в арсенале годный способ превращения дружественных стран/регионов в цветущие провинции русского мира? Причём не за счёт вытягивания соков из имперского ядра и раскармливания паразитарных окраинных элит (как оно было в СССР и что в итоге его убило), а к обоюдной выгоде для народов?

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