МИД России предостерёг
россиян от посещения Абхазии после того, как Верховный суд принял решение освободить Эдгара Абухбу. В 2019 году Абухба в Сухуми избил, изнасиловал и ограбил российскую туристку, за что получил 9 лет, однако приговор смягчили. В МИД РФ заявили, что это свидетельствует о снисходительном отношении к преступлениям на территории республики.
«По нашей оценке, данный резонансный случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания».