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МИД России предостерёг россиян от посещения Абхазии после того, как Верховный суд принял решение освободить Эдгара Абухбу. В 2019 году Абухба в Сухуми избил, изнасиловал и ограбил российскую туристку, за что получил 9 лет, однако приговор смягчили. В МИД РФ заявили, что это свидетельствует о снисходительном отношении к преступлениям на территории республики.
«По нашей оценке, данный резонансный случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания».
В то же время в самой РФ практикуют приговоры по семь лет за убийство женщин, в том числе беременных. 
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APN.ru