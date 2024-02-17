Жители США не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в Соединенных Штатах, считает американский предприниматель Илон Маск.

«Общество до сих пор не понимает даже крошечной доли мощи цензурного государственно-промышленного комплекса. Я и мои компании подверглись постоянным атакам, как только цензура на этой платформе [соцсеть X] была отменена».

Также Маск заявил, что наступивший 2024 год станет ещё хуже предыдущих.

В настоящее время в Соединённых Штатах правительство готовится использовать искусственный интеллект для масштабной и обезличенной цензуры. Искусственный интеллект даст не только возможности для всепроникающей слежки за любой передаваемой в сети информацией, но и возможности для пресечения любой деятельности в интернете, если правительство (либо выступающие с ним в партнёрстве частные компании) решит, что этот человек или эта организация нежелательны.

В настоящее время в США академические группы (например, Мичиганский университет) доводят до сведения правительства США, что цензура с помощью искусственного интеллекта будет иметь ещё и то преимущество (с точки зрения правительства), что такая цензура будет "ничьей ответственностью", за нею будет стоять инструмент, а не человек или группа людей, принимающих решения.

Наша служба дезинформации помогает политикам на платформах, которые хотят... переложить ответственность за сложные суждения на кого-то за пределами компании... экстернализируя сложную ответственность за цензуру.



