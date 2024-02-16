Германия обязалась помогать "полностью восстановить территориальную целостность Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шльц подписали "беспрецедентное" соглашение о гарантиях безопасности, в котором заявлено, что «Германия подчёркивает своё намерение оказывать долгосрочную военную поддержку украинским силам безопасности и обороны для того, чтобы полностью восстановить территориальную целостность Украины в пределах её международно признанных границ».

Приоритетное внимание уделяется противовоздушной обороне, артиллерии и бронетехнике, включая боеприпасы, а также «повышению совместимости с евроатлантическими партнерами».

Зеленский заявил, что немецкая поддержка составит более семи миллиардов евро в 2024 году, "это оружие, по которому уже есть конкретные контракты".