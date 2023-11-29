По настоянию коммунистов в РФ снесли памятник Врангелю, установленный на народные пожертвования

В Ростове-на-Дону менее чем через два месяца после открытия снесли памятник барону Петру Врангелю, установленный на территории Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса по инициативе историко-просветительского общества имени императора Александра III.

КПРФ установку памятника Врангелю назвала провокацией «пятой колонны» и «антироссийской кодлы». Также депутат Госдумы Елена Драпеко из партии «Справедливая России — Патриоты — За правду» обрушилась на памятник Врангелю, заявив, что он установлен без учёта общественного мнения, и призвав его снести.

Памятник был создан на народные пожертвования и установлен на территории кадетского корпуса Донского технического университета потому, что одним из его учредителей в 1920 году был барон Врангель.