 

По настоянию коммунистов в РФ снесли памятник Врангелю, установленный на народные пожертвования

 

В Ростове-на-Дону менее чем через два месяца после открытия снесли памятник барону Петру Врангелю, установленный на территории Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса по инициативе историко-просветительского общества имени императора Александра III.

КПРФ установку памятника Врангелю назвала провокацией «пятой колонны» и «антироссийской кодлы». Также депутат Госдумы Елена Драпеко из партии «Справедливая России — Патриоты — За правду» обрушилась на памятник Врангелю, заявив, что он установлен без учёта общественного мнения, и призвав его снести.

Памятник был создан на народные пожертвования и установлен на территории кадетского корпуса Донского технического университета потому, что одним из его учредителей в 1920 году был барон Врангель. 

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