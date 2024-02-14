 

Украинцы атакуют российские регионы, под Белгородом ранена женщина, Кремль не комментирует удар по БДК "Цезарь Куников"

 

Украинцы атаковали дроном и обстреляли из миномётов белгородское село Середа и пункт пропуска «Шебекино»; в Валуйском городском округе в селе Солоти ранена женщина (осколочные ранения верхних конечностей, лица, проникающее ранение глаз), она госпитализирована. Также в Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Тулянка, Журавлёвка, Нехотеевка, Разумное (повреждены два частных дома и автомобиль), Ближняя Игуменка (повреждён автомобиль), Вязовое (повреждена ЛЭП), Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая (повреждён инфраструктурный объект), Новая Таволжанка. 

В ночь на 14 февраля украинцы пытались атаковать дроном со взрывчаткой нефтехранилище "Придонское" в Воронежской области; ПВО сбила этот дрон.
 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать возможную атаку ВСУ на российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» в Чёрном море. 

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