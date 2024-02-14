Калининградский губернатор противопоставил Константина Крылова Иммануилу Канту
- 14.02.2024, 09:57,
- Новости
- 198
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
9 февраля губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил на проходившем в Светлогорске съезде Российского общества политологов. Речь главы региона была на тему «Ответственность и безответственность: политические ценности как предпосылки войны и нового мiра».
В ней Алиханов процитировал
книгу русского философа Константина Крылова "Поведение", противопоставив тезис из неё категорическому императиву «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». Губернатор обратил внимание на то, что "понятный благородный кантовский императив оборачивается чем-то очень неприятным", когда речь идёт об агрессивной сверхдержаве, приведя аргумент Крылова:
В свое время русский философ Константин Крылов — знаю, по-разному к нему относятся, но тем не менее, — в работе «Поведение»
назвал этическую систему, основывающуюся на комплексном императиве, «этической системой Запада». И довольно ядовито заметил тогда, что когда принцип «другие могут делать всё, что я позволяю себе», когда этот принцип исповедует агрессивная сверхдержава, то она противоречит постоянному открытию нового, ну и вообще прогрессу в самом широком его понимании.