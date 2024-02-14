Калининградский губернатор противопоставил Константина Крылова Иммануилу Канту

9 февраля губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил на проходившем в Светлогорске съезде Российского общества политологов. Речь главы региона была на тему «Ответственность и безответственность: политические ценности как предпосылки войны и нового мiра».

В ней Алиханов процитировал книгу русского философа Константина Крылова "Поведение", противопоставив тезис из неё категорическому императиву «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». Губернатор обратил внимание на то, что "понятный благородный кантовский императив оборачивается чем-то очень неприятным", когда речь идёт об агрессивной сверхдержаве, приведя аргумент Крылова: