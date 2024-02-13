 

В Госдуме попытаются принять закон о депортации мигрантов за домогательства

 

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») внес в Думу законопроект, который предполагает депортацию мигрантов за домогательства в отношении граждан России.

«Законопроект предусматривает депортацию иностранных граждан, осужденных за оскорбительное приставание к людям, с целью обеспечения безопасности российского общества и снижения социальной напряженности».

В пресс-службе "Новых людей" подчеркнули, что проблема особенно актуальна в тёплое время года, когда мигранты домогаются к носящим открытую одежду девушкам.

Законопроект о депортации мигрантов за домогательства ранее получил отрицательный отзыв правительства РФ. В частности, его критиковал член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

 

По данным телеграм-канала "Многонационал", в Новом Уренгое пьяный мигрант из Киргизии до смерти забил мужчину в полицейском участке и получил за это всего четыре с половиной года тюрьмы (хотя санкция по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" предполагает до 15 лет лишения свободы).


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APN.ru