Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской области ранены трое рабочих

В результате украинского обстрела хутора Понуры Грайворонского городского округа в Белгородской области ранены трое рабочих, повреждён экскаватор. Также за сутки в Белгородской области атакованы: Дубровка, Тишанка, Мокрая Орловка, Дроновка (повреждён грузовик), Новая Таволжанка.

Украинские войска обстреляли посёлок Белокуракино в ЛНР, повреждения получили частные жилые дома.



В Запорожской области украинцы нанесли артиллерийские удары и атаковали дронами село Великая Знаменка Каменско-Днепровского района. Разрушены три частных дома, ещё десять получили повреждения, перебит газопровод и линия электропередачи.

Украинские безэкипажные катера атаковали российские гражданские транспортные суда, атака была отбита.





В Петербурге на территории Всеволожского алюминиевого завода обнаружено мощное взрывное устройство.

