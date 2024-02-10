 

Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской области ранены трое рабочих

 

В результате украинского обстрела хутора Понуры Грайворонского городского округа в Белгородской области ранены трое рабочих, повреждён экскаватор. Также за сутки в Белгородской области атакованы: Дубровка, Тишанка, Мокрая Орловка, Дроновка (повреждён грузовик), Новая Таволжанка.

Украинские войска обстреляли посёлок Белокуракино в ЛНР, повреждения получили частные жилые дома.

В Запорожской области украинцы нанесли артиллерийские удары и атаковали дронами село Великая Знаменка Каменско-Днепровского района. Разрушены три частных дома, ещё десять получили повреждения, перебит газопровод и линия электропередачи.

Украинские безэкипажные катера атаковали российские гражданские транспортные суда, атака была отбита.


В Петербурге на территории Всеволожского алюминиевого завода обнаружено мощное взрывное устройство. 

 


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