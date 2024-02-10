 

В отчёте американского Министерства юстиции президент Байден описан как "пожилой человек с плохой памятью"

После отчёта Министерства юстиции а также целой недели курьёзов врачи в США призывают президента Байдена пройти тест на определение умственных способностей. В течение примерно одной недели президент США успел пообщаться с покойным президентом Франции Миттераном, вспомнить о своём общении в 2021 году с канцлером Германии Гельмутом Колем (умершим в 2017-м), перепутать главу Египта с президентом Мексики, а также не вспомнить когда он сам был вице-президентом. Также Байден не мог даже приблизительно вспомнить, когда умер его сын Бо. В отчёте Министерства юстиции США Байден назван "пожилым человеком с плохой памятью". Доктора отмечают, что неспособность помнить время смерти близких родственников -- один из самых распространённых признаков наступающей деменции. 
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APN.ru