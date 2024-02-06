На Давосском экономическом форуме информацию признали главным риском, мешающим интересам глобалистов

Российский и французский журналист (и автор портала АПН) Елена Кондратьева-Сальгеро опубликовала статью о прошедшем в Давосе Всемирном экономическом форуме, где в отчёте о глобальных рисках на 2024 год («Davos Global Risks Report 2024») самыми крупными и серьёзными мировыми рисками на ближайшее время назначены "дезинформация и недостаток правильной информации".



«Предвестниками авторитаризма являются такие концепции, как защита семейных ценностей или сохранение традиций... Они приводят к эгоизму, манипуляциям, наносят людям вред и ущемляют права человека». А исполнительный директор по надзору за правами человека («Human Rights Watch») Тирана Хассан таким образом резюмировала стоящие перед участниками форума проблемы:

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила спектр особо опасной информации:

«В ближайшие годы, наше основное беспокойство вызывают не конфликты и не климат, а дезинформация и неправильная информация, за которой следует поляризация в обществе. Это серьёзные риски, поскольку они ограничивают нашу способность противостоять климатическим, геополитическим, демографическим и технологическим вызовам... Те ценности, которые нам дороги, должны быть защищены всеми способами».

Также фон дер Ляйен напомнила, что «в числе приоритетов Евросоюза на 2024 год прежде всего фигурируют аборты и легализация однополых браков». Также фон дер Ляйен напомнила, что «в числе приоритетов Евросоюза на 2024 год прежде всего фигурируют аборты и легализация однополых браков».

Президент и гендиректор "Нью-Йорк Таймс" Мередит Копит Левиен высказала одобрение корпорации «Гугл», "поскольку этот верный инструмент «достиг значительного прогресса» в поставке информации народу: его поисковые системы выдают прежде всего «правильную», то бишь, положительную по отношению к глобалистам информацию и тщательно утрамбовывают весь антиглобалистский негатив в самые низы инфолент".

"Мы смогли убедиться в лояльности «Гугла» по отношению к нам ещё во время пандемии", -- сказала Мередит Копит Левиен, пояснив, что вся ковид-диссидентская информация честно закатывалась «Гуглом» в асфальт, а все необходимые глобалистам трактовки набрасывались поверх нелояльных.

Наконец, вице-президент Еврокомиссии Вера Журова торжественно заявила, что Евросоюз непрестанно «совершенствует систему контроля», чтобы обеспечить гражданам доступ исключительно к правильной и полезной для них информации. Европа, сказала Вера Журова, «обладает всеми необходимыми технологиями, чтобы бороться с дезинформацией». Журова и фон дер Ляйен объявили о новом «цифровом законе», который объединит регламентацию всех сетей, платформ и сервисов Евросоюза, обеспечив тщательный отсев и ограничив доступ евросоюзных граждан к любой неправильной и не лояльной глобальным союзникам информации. Этот закон должен стать обязательным для всего ЕС начиная с 17 февраля.

Здесь можно прочитать признание студента-медика из США о том, какой травле (и исключению из медицинской школы) он подвергся за то, что изменил своё мнение о ковидорегуляциях с поддержки на открытое неодобрение.

Жюли Понесс, профессор этики из Канады, публикует главу из своей книги "Последний момент невинности" -- о том, как ковидорегуляции убили медицинскую этику и принцип информированного согласия.

Американский предприниматель и инвестор Аарон Дэй публикует статью о том, что Всемирный экономический форум в Давосе существует на деньги налогоплательщиков, и только США с 2013 года вложили в него, как минимум, 60 млн долларов.

Всемирный экономический форум с момента его создания в 1971 году Клаусом Швабом превратился из скромного консорциума европейских бизнес-лидеров в мощный центр глобальной централизации, всё больше склоняя чашу весов в пользу мировой элиты... Пропаганда ВЭФ постоянно склоняется в пользу крупного бизнеса, часто в ущерб малому бизнесу и предпринимательской деятельности.





