Правительства более чем 80 стран использовали ковид для ограничения гражданских прав

Правительства более чем восьмидесяти стран использовали пандемию коронавируса для оправдания ограничений свободы СМИ и протестов, сообщается в новом докладе правозащитной организации Human Rights Watch.

Авторы доклада проанализировали данные о том, как в течение последнего года правительства использовали законы о чрезвычайном положении, аресты, угрозы и ограничения для подавления оппозиционных настроений.

Организация призывает Совет по правам человека ООН провести расследование. «Шокирует само количество правительств, которые приняли новые законы с расплывчатыми и двусмысленными формулировками, запрещающими распространение определённых типов информации», – отметил заместитель директора Human Rights Watch по кризисам и конфликтам Джерри Симпсон.



