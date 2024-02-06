14% малых и средних предприятий в РФ освоили параллельный импорт; в Омской области нашли огромную свалку яиц

Только 14% малых и средних предприятий (МСП) в РФ освоили параллельный импорт. Малому бизнесу выгоднее покупать товар внутри страны или производить его самостоятельно, а не искать за рубежом посредников, у которых можно приобрести нужные продукты и не вызвать подозрений производителя. Ещё одной причиной низкой популярности параллельного импорта среди МСП — необходимость послепродажного обслуживания сложных продуктов и высокие риски: перечень разрешенных к ввозу товаров постоянно меняется. Другой большой минус — высокая стоимость.

В начале 2024 года в Союзе автосервисов пожаловались на сложности с обслуживанием китайских автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Автомобиль не видит в базе официальное диагностическое оборудование, так как оборудование не предназначено для местного рынка. Сложности возникли и с ремонтом бытовой техники западных брендов, в особенности при сервисном обслуживании холодильников и стиральных машин производителей, которые ушли с российского рынка. Для таких агрегатов срок ожидания ремонта может затянуться до трёх-четырёх месяцев.

В Омской области обнаружили огромную свалку куриных яиц, в то время как в магазинах они продавались по двести рублей и сотнями тысяч завозились из Турции. Свалкой заинтересовался Россельхознадзор по Омской области.



