На Украине жестоко избит митрополит Лонгин

Митрополит Банченский, викарий Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Лонгин (Жар) с 2002 года заведует детским домом и детским центром реабилитации "Вера, Надежда, Любовь". Сегодня в этом детском доме живут около четырёхсот детей, все они усыновлены Лонгиным. В 2008 году ему было присвоено звание "Героя Украины". Лонгин выступал против СВО, но и против раскольнической ПЦУ, отчего подвергся преследованиям со стороны властей Украины и 25 сентября был снят с должности наместника Банченского монастыря. Будучи румыном по происхождению, чрезвычайно популярен у румын Буковины (где и находится монастырь).

С вечера 5 февраля в соцсетях Банченского монастыря распространилась фотография Лонгина со страшными кровоподтёками под глазами. При этом р уководительница ОО "Женская Сила Украины" Виктория Кохановская написала, что Владыка Лонгин просто упал. Банченский монастырь сообщает, что "в ближайшее время митрополит Лонгин прокомментирует возникшую ситуацию"...

Утром 6 февраля Лонгин прокомментировал произошедшее:

Произошло это в ночь на 22.01.24, постучали 3 раза в дверь, а когда открыл, получил удар, от которого потерял сознание. В последствии удара необходимо было хирургическое вмешательство (операцию) на веках. Сейчас чувствую себя хорошо! Всё остается на милость и суд Божий! Митрополит Лонгин (Жар)









