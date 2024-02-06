На Украине жестоко избит митрополит Лонгин
- 06.02.2024, 06:57,
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Митрополит Банченский, викарий Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Лонгин (Жар) с 2002 года заведует детским домом и детским центром реабилитации "Вера, Надежда, Любовь". Сегодня в этом детском доме живут около четырёхсот детей, все они усыновлены Лонгиным. В 2008 году ему было присвоено звание "Героя Украины". Лонгин выступал против СВО, но и против раскольнической ПЦУ, отчего подвергся преследованиям
со стороны властей Украины и 25 сентября был снят с должности наместника Банченского монастыря. Будучи румыном по происхождению, чрезвычайно популярен у румын Буковины (где и находится монастырь).
С вечера 5 февраля в соцсетях Банченского монастыря распространилась фотография Лонгина со страшными кровоподтёками под глазами. При этом руководительница ОО "Женская Сила Украины" Виктория Кохановская написала, что Владыка Лонгин просто упал. Банченский монастырь сообщает, что "в ближайшее время митрополит Лонгин прокомментирует возникшую ситуацию"...
Утром 6 февраля Лонгин прокомментировал произошедшее:
Произошло это в ночь на 22.01.24, постучали 3 раза в дверь, а когда открыл, получил удар, от которого потерял сознание. В последствии удара необходимо было хирургическое вмешательство (операцию) на веках. Сейчас чувствую себя хорошо! Всё остается на милость и суд Божий! Митрополит Лонгин (Жар)