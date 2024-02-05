 

Ветеран СВО заявил о катастрофе из-за мигрантов, в Тюменской области предпринимателей пытали на скотобойне

 

Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предрёк плохой конец ветерану специальной военной операции Тимофею Жукову, который написал, что в регионе из-за миграционной лавины происходит катастрофа:

«За 2023 год в Екатеринбурге на миграционный учёт встали 288 тысяч мигрантов — это 18,7 процента от всего населения города».


В Петербурге задержали 28-летнего нелегального мигранта по подозрению в карманных кражах. Мужчина искал у прохожих в центре города "айфоны", а затем осторожно вытаскивал их из карманов. 


Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о вымогательстве у двоих местных коммерсантов, которых пытали на скотобойнеУголовное дело в отношении пятерых азербайджанцев в возрасте от 25 до 35 лет направлено в Ялуторовский районный суд для рассмотрения по существу.

 

По версии следствия, в ноябре 2022 года обвиняемые заманили предпринимателей под предлогом деловой встречи в деревню, где располагается скотобойный цех. Там они стали стрелять по жертвам из огнестрельного оружия, а затем подвесили их за ноги на кран-балку. Вымогатели пытали коммерсантов, требуя по полтора миллиона рублей с каждого. Не стерпев побоев, потерпевшие согласились заплатить им. Как только обвиняемые их отпустили, они вызвали полицию, а сами обратились за медицинской помощью. Врачи диагностировали у пострадавших переломы рёбер, кровоподтёки и ссадины.


В Приморском крае поймали мигранта из Средней Азии, подозреваемого в изнасиловании и ограблении женщины в городе Артёме.

 

В ходе рейда в Подмосковье были выявлены граждане, получившие гражданство РФ, но не ставшие на воинский учёт. 11 человек доставили в военкомат для постановки на учет, еще на четверых составили протоколы за неисполнение обязанностей по воинскому учету. В ходе подобных операций, начавшихся с октября прошлого года, на службу призваны более 400 человек.

 




 

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