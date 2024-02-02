 

В Иркутске 16 человек отравились шаурмой, под Курском вахтовик избил четырёхлетнего

 

Шестнадцать жителей Иркутска получили серьёзное пищевое отравление после покупки шаурмы, одиннадцать из них были госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести (девять взрослых и два ребенка). По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.

В Казани Роспотребнадзор решил проверить, как готовится шаурма, результаты проверки "способны шокировать".

 

Шаурма готовилась в условиях дикой антисанитарии: кухонный и разделочный инвентарь не мылся, на участке приготовления салатов не оказалось бактерицидной лампы, в холодильниках отсутствовали термометры, поэтому не было понятно, соблюдались ли условия хранения замороженных продуктов. 

В Курчатове пьяный вахтовик из Ингушетии сильно ударил по голове четырёхлетнего ребёнка, поскольку "принял его за манекен".


В Москве завершено расследование дела гражданина Узбекистана, который вместе с сообщниками организовал незаконную регистрацию 36 иностранцев на территории Московского региона. В рамках расследования проведено более десяти обысков на территории столичного региона, за пределы страны выдворены 36 иностранных граждан, более ста привлечены к административной ответственности.

 


 


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