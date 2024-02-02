 

Российские банки не хотят работать в новых регионах России "из-за санкций", хотя они уже случились

 

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что кредитные организации отказываются работать в новых регионах страны (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) из-за санкционных рисков.

«При заходе в определенные регионы санкционное давление может быть пропорциональным вашей активности», — сказал Тосунян. Также он связал невыход банков на новые рынки с перспективой непредвиденных затрат и кадрового дефицита.

Заявление Тосуняна сделано несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин призвал финансовые учреждения заходить в новые регионы страны и не бояться санкций, поскольку «всё уже случилось».


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APN.ru