 

Казахов будут определять по генетической экспертизе

 

Этнические казахи, вернувшиеся в Казахстан, смогут пройти генетическую экспертизу, если у них в паспорте не указана национальность, рассказал председатель комитета по миграции Минтруда и соцзащиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев. Подтверждение национальности необходимо для получения статуса кандаса.

Кандасы — этнические казахи-репатрианты, переселяющиеся в Казахстан из соседних стран, а также ряда других стран Азии. Для получения статуса кандаса необходимо подать заявление в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения либо в Государственную корпорацию.

Решение о присвоении репатрианту статуса кандаса принимает специальная комиссия, а подтверждать национальность кандасов будут в том числе за счет результатов генетической экспертизы. «В случае если даже у комиссии сомнения возникают, то нашими правилами предусматривается, что мы направляем человека на экспертизу, где будет установлена его причастность к казахской национальности»,— пояснил Ертаев.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Приговор Чимиту Тармаеву остался в силе
» Коммунисты будут требовать возвращения "пятой графы" и закрепления статуса русских в Конституции
» Президент Казахстана призвал любить русский язык
» Общественная палаты РФ заинтересовалась законом о запрете СМИ называть национальность и вероисповедование правонарушителей
» Казахстан меняет колею
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Самодостаточность стран спасет мир от США

Самодостаточность стран спасет мир от США

Об интеграции провинций в Империю

Об интеграции провинций в Империю

Мирный день в Белгороде

Мирный день в Белгороде

Восстание фермеров

Восстание фермеров

О монументальной пропаганде, ДЭГ, ЖКХ и чаяньях народа

О монументальной пропаганде, ДЭГ, ЖКХ и чаяньях народа

Русский поворот

Русский поворот

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы атакуют российские регионы; девочка, раненая при ударе по Новодружеску, в крайне тяжёлом состоянии

  • 17:01
  • 193

Компания Илона Маска вживила имплант в мозг человека с намерением создать "киборга"

  • 13:21
  • 207

Росстат спрогнозировал обезлюдение русских областей и прирастание Чечни и Дагестана

  • 12:12
  • 267

Дума готовится принять закон об изъятии имущества призывающих к "деятельности, направленной против безопасности государства"

  • 22:31
  • 352

Мигрант подсадил девочек на наркотики, одна из них умерла

  • 22:24
  • 367

Казахов будут определять по генетической экспертизе

  • 21:38
  • 328
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru