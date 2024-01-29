Казахов будут определять по генетической экспертизе

Этнические казахи, вернувшиеся в Казахстан, смогут пройти генетическую экспертизу, если у них в паспорте не указана национальность, рассказал председатель комитета по миграции Минтруда и соцзащиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев. Подтверждение национальности необходимо для получения статуса кандаса.

Кандасы — этнические казахи-репатрианты, переселяющиеся в Казахстан из соседних стран, а также ряда других стран Азии. Для получения статуса кандаса необходимо подать заявление в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения либо в Государственную корпорацию.

Решение о присвоении репатрианту статуса кандаса принимает специальная комиссия, а подтверждать национальность кандасов будут в том числе за счет результатов генетической экспертизы. «В случае если даже у комиссии сомнения возникают, то нашими правилами предусматривается, что мы направляем человека на экспертизу, где будет установлена его причастность к казахской национальности»,— пояснил Ертаев.



