Самодостаточность стран спасет мир от США

С одной стороны, МИД Китая заявил, дескать, Китай является искренним другом стран Ближнего Востока и привержен содействию региональной безопасности и стабильности, а также стремлению к общему развитию и процветанию.

А с другой стороны, Китай говорит: "Если нашим интересам будет нанесен какой-либо ущерб, это повлияет на наш бизнес с Тегераном. Поэтому попросите хуситов проявить сдержанность".





Вот мои размышления над этой дилеммой:

1. У Ирана есть свои амбиции и проблемы. Иран решает свои проблемы. Такое противоречивое положение между политикой и бизнесом имеет место у многих международных субъектов всего мира.

2. Вышеприведенное противоречие имеет место в связи с падением уровня самодостаточности многих международных субъектов. А это, в свою очередь, связано с общемировой политикой США, плодящей зависимость международных субъектов от США (Гегемона), долларовой валюты и нефтедолларов.

3. Многие международные субъекты мира на определённом этапе доверились Гегемону и отказались от концепции самодостаточного независимого экономического развития. Сейчас Гегемон не справляется со своими обязательствами и изменил свою международную экономическую политику. Поэтому активизировалось военно-политическое влияние Гегемона, которое, в свою очередь, спровоцировало процессы трансформации мироустройства.

4. Ужас планеты в том, что благодаря Гегемону в мире, практически не осталось полностью экономически самодостаточных стран. Выросла мощная зависимость международных субъектов от поведения США.

5. Мир должен возвращаться к тому, чтобы состоять из международных субъектов, способных выживать на основании собственной самодостаточности и независимости от произвола какого-либо влиятельного международного субъекта, в частности от Гегемона. Сейчас можно говорить лишь о сравнительном уровне самодостаточности. У Гегемона он сравнительно высок. На то он и Гегемон. Он автор таких условий, при которых его самодостаточность подпитывается отсутствием самодостаточности других международных субъектов.

6. Концепция самодостаточности должна возрождаться в мире. Это не позволит какому-либо развитому субъекту заниматься окультуренными и замаскированными формами колониализма и подчинения под себя других субъектов. В результате исчезнут противоречия, связанные с решением международных субъектов самим принимать решения за себя. Так, например, Иран если бы был самодостаточным, то не обратил бы внимание на рекомендации других международных субьектов, в частности, Китая. А Китай не прислушивался бы к рекомендациям США.

Ядерная катастрофа как следствие культуры катастрофы, формируемой США

Могут ли США выйти из НАТО?Нелепый и даже бредово-опасный вопрос! Он может породить опасные для выживания России компромиссы. Время показало, что США это мировой международный рецидивист-пахан, причём с политикой раздвоения, фальсификаций, генерации хаоса, провокаций и подстрекательства. Это субъект, имеющий манию величия, не позволяющую быть адекватным к реальным вызовам современности. Причём Гегемон сам же является инициатором и автором этих вызовов. Сущность США заключается в гегемонии, обеспечиваемой различными инструментами. Ключевым таким инструментом является управление НАТО.

И культура катастрофы не в ЯО, а в хроническом подстрекательстве мира к катастрофе. Сама культура катастрофы, сформированная США, значительно увеличивает вероятность ядерной катастрофы. Для того, чтобы обуздать вероятность ядерной катастрофы необходимо ликвидировать развивающуюся, благодаря, США, культуру катастрофы, то есть культуру опасной неуправляемой стихии. Вера в то, что США способны к управлению хаосом - большое и опасное заблуждение! Необузданная машина желаний такого психопатологического мирового субъекта как США, претендующего на избранность, страдающего паранойей гегемонии и властелина мира, ведёт к катастрофе. Применение ЯО если и произойдёт, то только благодаря подстрекательству США. Об этом говорят все факты, сущности и проявления США за последние десятилетия. Агонистическое введение биткоина вряд ли помогут поддержанию былой гегемонии США.

Байден обсудил разблокирование бюджетного запроса на помощь Украине с лидерами Конгресса. Все осторожно говорят якобы о прогрессе, но, судя по всему, прогресса нет, а есть лишь влияние и манипуляция на избирателей в условиях выборной гонки США. Авантюрно как в былые времена допечатывать доллары и глобально распространять их по всему миру теперь уже невозможно. Изменяется мироустройство, изменяется внешнеэкономическое положение США, изменяется внешнеэкономическое поведение Китая.Агонистическое введение биткоина вряд ли помогут поддержанию былой гегемонии США. При этом не удивлюсь, если помощь Украине будет позднее идти из средств, связанных с игроманией на биткоине. Это будет ненадолго. Финансовые пирамиды краткосрочны.

Тем не менее, президент США Джо Байден провел в Белом доме встречу с лидерами республиканской и демократической фракций в обеих палатах Конгресса, чтобы обсудить продвижение дополнительного бюджетного запроса на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Этот запрос буксует в Конгрессе с декабря из-за требований республиканцев принять более жесткие меры для перекрытия потока мигрантов через границу с Мексикой. США были вынуждены практически прекратить поставки оружия Украине из-за исчерпания ранее выделенных средств.

Республиканцы и демократы в Сенате пытаются выработать некий компромиссный вариант. Вероятнее всего этот компромисс никак не скажется на Украине, но временно скажется на количество голосов за Байдена на предвыборной гонке. Сущность происходящего уже определилась. Тренды уже заданы и развиваются. И эти тренды не связаны с усилением военной прокси-экспансии со стороны США. У США есть иные актуальные приоритеты - это Ближний Восток. Это мощный триггер разрушения экономической системы гегемонии США в мире. Он сосредоточен в районе главной мировой экономической артерии - Красного моря и близлежащих стран Ближнего Востока. Затем идёт проблема Израиля и Тайваня.

Это более актуальные проблемы для США. Говорить от том, что обострившееся положение Гегемона в этих актуальных зонах никак не связаны с влиянием России, было бы некорректно. Все новое происходящее на мировом уровне, на Ближнем Востоке, в целом, в плане трансформации мироустройства, связано с ключевым планомерным влиянием России на мир. И это влияние будет усиливаться. Противостояние Запада и США вновь входит в формат гонки вооружений, который имел место во времена Рейгана. Такова диалектика. Насколько Россия не совершит прежних ошибок покажет только время.

Внешне-экономическое поведение Китая и Турции по отношению к России: тревожный симптом или синдром?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы начатых китайскими госбанками проверках сделок, совершенных российскими клиентами. Отвечая на вопрос, есть ли у Кремля соображения по поводу альтернативных вариантов проведения банковских операций, Песков сказал: "Вы знаете, что Кремль не занимается финансовыми операциями. Это прерогатива других ведомств и, прежде всего, тех компаний, которые принимают участие во внешнеэкономической деятельности". Песков пояснил, что "в каждом случае реализуются отдельные каналы, отдельные системы". По его словам, внешнеэкономическая деятельность - "весьма чувствительная сфера, и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать". "Поэтому не нужно этого ожидать", - добавил представитель Кремля.

С 1 января турецкие экспортеры не могут рассчитаться с партнерами из России. В банках Турции связывают это с проверками соблюдения страной санкций против РФ. С начала года турецкие экспортеры сталкиваются с трудностями при проведении финансовых операций с партнерами из России. Об этом Федеральным СМИ сообщил анонимный источник в одном из государственных банков страны в Анкаре. Он подтвердил агентству информацию, которая 16 января появилась в местном издании, об отказах банков осуществлять денежные переводы из РФ. Источник отметил, что переводы почти прекратились с 1 января, а экспортеры ждут срочных решений для продолжения торговли с Россией. «Да, такая проблема присутствует, есть жалобы. Аналогичная ситуация уже возникала в начале прошлого года, также в летние месяцы», — рассказал собеседник агентства. И заверил: вопрос решается. «Это механизм, который нельзя взять и приостановить», — объяснил источник.

Вот мои замечания и размышления на этот счёт:

1. Такое внешне-экономическое поведение Китая и Турции - это серьёзный симптом и очевидно, что это следствие влияния Гегемона и его санкционного давления.

2. Игнорирование этой проблемы в формате выраженным Песковым видимо временная и тактическая реакция. Ситуация и сущность происходящего со стороны Китая и Турции видимо глубоко изучается. Если такое поведение этих международных субъектов не скажется на сущности экономического положения России и уровня её экономического развития, то реакции со стороны не последует. Если же всё происходящее это опасный экономический тренд, то со стороны России будет ощутимая для Китая и Турции внешнеэкономическая ответка. И над этим, вероятнее всего, российские политико-экономические стратеги и аналитики работают.

3. Самая главная проблема убедиться в том, что это всего лишь частные и локальные внешнеэкономические сбои, а не медленно-сжимающаяся внешнеэкономическая удавка, которая находится колонизаторско-экспансионистских руках Гегемона.

4. Если время покажет, что для оптимизма нет оснований, то у России на этот счёт есть средства и инструменты внешне-политическоой коррекции поведения Китая и Турции.

5. Весьма актуально наблюдать за развитием этих локальных симптомов со стороны Китая и Турции так, чтобы они не переросли в расширяющийся и опасный для выживания России синдром.

Исторически и статистически обрушается там, где никто не предсказывал. Это закономерность. Говорение об обрушении часто: либо следствие тревоги предсказателя, либо пиар-ход для завлечения воспринимающего.

Стоит ли верить нынешней Германии в её признании ответственности за военные преступления и жертвы Ленинградской блокады?

В Германии призвали сохранить память об ужасах немецких военных преступлений вовремя Второй мировой войны, а в частности — блокады Ленинграда. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД ФРГ по случаю 80-летия освобождения северной столицы. «Германия выступает за сохранение памяти об ужасах немецких военных преступлений вовремя Второй мировой войны и полностью признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные вермахтом в Ленинграде»,— отметили в МИД. Также в ведомстве напомнили, что с 2019 года ФРГ финансирует модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, в которой проходят лечение многие блокадники, и организует встречи молодежи с ними. Эта работа продолжится, несмотря на ситуацию на Украине, говорится в заявлении.

В мировых СМИ нет конкретных личностей, ответственных за это признание.Это дежурная реакция.Только время покажет сущность нынешней Германии, которая подчиняется замаскированной и окультуренной форме мировойколонизаторской экспансии США и Запада. Установки этой экспансии в сущности мало отличаются от установок Наполеона и Гитлера. Просто инструменты поменялись, но кровь и жертвы могут быть такими же. Запад научился врать и манипулировать. И эти признания необходимо воспринимать объективно. Тем более, в Германии выросло иное поколение, далёкое от понимания прошлых деяний своих дедов.

Доллар сам себя уничижает без влияния России.

Кремль отвергает предположение о том, что Россия работает над подрывом доминирования США в мировой финансовой системе — шаги РФ направлены на создание альтернатив. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил изданию The Washington Post.

Пословам представителя Кремля, действия коллективного Запада подрывают доверие ибез какой-либо помощи состороны Москвы. Кремль внимательно следит за ситуацией и выстраивает новую систему «экономических нейронов», так как существующая оказалась ненадежной, ошибочной и опасной, добавил Песков.

Сила доллара в глобализации и гегемонии США. Не будет глобализации и гегемонии, не будет силы доллара.Просто мир заговорил о трансформации мироустройства и есть признаки и зародыши процесса исчезновения гегемонии.

Задаваемая США культура катастрофы, связанная с тем, чтобы мир помазать в один зелёный цвет доллара, создать мнимое разнообразие - это утопия и основание конца доллара. Доллар сам погибнет в условиях культуры катастрофы. Но до этого США будут сопротивляться и будут большие мировые жертвы.

Состояние Украины обострится так как США не желают перестать быть Гегемоном. Администрация президента США Джо Байдена работает над новой стратегией поддержки Украины. В2024 году Вашингтон намерен сделать акцент не на возвращении территорий, а на оказании помощи Украине «в отражении новых наступлений России». Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

В январе Великобритания и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, рассчитанное на 10 лет. Как передает WP, такойже документ планирует обнародовать администрация Байдена. Это может произойти весной. Для реализации плана конгресс должен одобрить финансовую поддержку Киева на $61 миллиард.

Вот мои замечания на этот счёт:

1. Если что-то существенное и происходило в Украине, то только при содействии США и Запада. Это существенное должно сохранится. На это будут направлены средства. США.

2. Установок на быстрое контрнаступление Украины уже не будет, так как США объективно оценили положение вещей.

3. Со стороны США будет продолжено наблюдение и затягивание конфликта на Украине с надеждой на ослабление России на внутриполитическом и внешнеполитическом уровне. Будет постоянное прощупывание вооружённых сил России на истинную её мощь. Запад до сих пор до конца не верит в эту мощь, так находится в зоне прежних оценок, которые имели место в 2022 году.

4. Кому наиболее выгодно это затягивание конфликта США или России? Какой из сторон полезнее проявлять активность, чтобы прекратить это затягивание и выйти на явную победу, которая станет новым условием для переговоров? Есть доводы, согласно которым если бы Россия имела явное краткосрочное оперативное превосходство ( как планировалось изначально), то США не начали бы проект военной помощи Украине.

5. Помощь Украине со стороны США это не проект помощи Украине, а проект выживания США как Гегемона. Сущность именно в этом. Гегемон не желает перестать быть Гегемоном.