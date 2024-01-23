 

В РФ закреплён статус многодетной семьи

 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи: это семья, в которой воспитывается как минимум трое детей. Таким семьям будут предоставляться меры социальной поддержки, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года, если он учится по очной форме. Юристы обращают внимание на то, что в нынешней редакции закона непонятно, сколько детей в семье. То есть если в семье больше трёх детей, и старшему ребёнку исполняется 18, сейчас получается, что семья перестаёт считаться многодетной. 

 

Многодетным семьям гарантированы государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, поддержка в сфере трудовых отношений, досрочное назначение пенсии по старости женщинам, воспитывающим трёх и более детей.

Помимо этого, государство обязуется предоставить родителям профессиональное обучение и дополнительное образование, чтобы те могли работать, а также право на бесплатное посещение музеев, парков, выставок и других культурных мероприятий по всей стране.

Многодетная семья будет получать удостоверение, которое подтвердит её статус, сможет рассчитывать на бесплатные лекарства по рецептам для детей до шести лет, школьники из таких семей — на бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное питание в школах и колледжах и школьную форму (в том числе спортивную). В детские сады детей из многодетных семей обязуются принимать без очереди.

Льготы на оплату жилья и услуг ЖКХ должны быть «в размере не ниже 30 процентов от установленного размера оплаты»

Вышеуказанную соцподдержку многодетных семей предписывается выполнять региональным властям.


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