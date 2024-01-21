Пожар на терминале в Усть-Луге, в Херсонской области погибли двое

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По данным "Фонтанки", порт в Усть-Луге (Ленинградская область) ночью 21 января подвергся нападению беспилотников. Атакован химический завод «Новатэк», взорвался один из газовых резервуаров. По заявлению губернатора Ленобласти, весь персонал был вовремя эвакуирован, обошлось без жертв. 
Завод «Новатэка» в Усть-Луге занимается переработкой стабильного газового конденсата, конечные продукты — нафта, керосин, дизельная фракция и мазут. Завод расположен в прибрежной зоне, рядом со специализированным терминалом, на котором продукция и сам газовый конденсан грузятся на суда и отправляются на экспорт. В момент взрыва у причалов находились три крупных танкера, которые прибыли в Усть-Лугу из Бельгии, Омана и Ливии. Сообщений об их повреждениях не поступало, хотя, судя по видео, горит совсем близко от них.
К настоящему времени пожар локализован, но не ликвидирован.
 
В Херсонской области в результате украинских обстрелов погибли два мирных жителя Алёшек, жилые дома получили многочисленные повреждения.
Мирный житель ранен в результате украинского обстрела Ясиноватой.


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