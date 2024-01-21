Пожар на терминале в Усть-Луге, в Херсонской области погибли двое

Завод «Новатэка» в Усть-Луге занимается переработкой стабильного газового конденсата, конечные продукты — нафта, керосин, дизельная фракция и мазут. Завод расположен в прибрежной зоне, рядом со специализированным терминалом, на котором продукция и сам газовый конденсан грузятся на суда и отправляются на экспорт. В момент взрыва у причалов находились три крупных танкера, которые прибыли в Усть-Лугу из Бельгии, Омана и Ливии. Сообщений об их повреждениях не поступало, хотя, судя по видео, горит совсем близко от них.