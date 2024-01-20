 

Глава Агентства ЕС по контролю границ заявил, что закрыть границы для мигрантов невозможно

Глава Агентства ЕС по контролю границ "Фронтекс" Ханс Лейтенс заявил, что улучшать защиту внешних границ ЕС бесполезно и попытки закрыть границы Евросоюза для мигрантов безнадёжны. 

"Чтобы было ясно: ничто не может помешать людям пересечь границу, ни стена, ни забор, ни море, ни река".

По его словам, приток мигрантов можно только контролировать: предоставлять убежища непосредственно на внешней границе, депортировать просителей убежища, которым было отказано, и отлавливать контрабандистов.

20 декабря страны ЕС согласовали пакт о миграции, в рамках которого нелегалов будут перемещать на территорию других страны ЕС (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет принимать мигрантов "ни за какие деньги").

В Германии идею массовой депортации мигрантов продвигает "Альтернатива для Германии", и глава МВД ФРГ сравнивает это с "окончательным решением еврейского вопроса", намекая, что в крайнем случае АдГ можно и запретить.



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