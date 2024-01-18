 

"Искусственный интеллект" научили подделывать почерк

 

Специалисты Университета искусственного интеллекта имени Мохамеда бен Заида в ОАЭ разработали технологию, которая позволяет точно копировать человеческий почерк на основе всего нескольких абзацев письменного материала. Автор исследования Рао Мухаммад Анвер заявил, что потенциал нового инструмента огромен: по его мнению, он будет востребован при расшифровке почерка врачей, и при создании персонализированной рекламы. Хотя технология разработана в ОАЭ, однако модель умеет копировать рукописные тексты на английском и французском языках, но пока не способна анализировать текст на арабском. 


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APN.ru