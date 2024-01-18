 

Элитная подмосковная гимназия устроила травлю детей бойца СВО, в Петербурге парню проломили голову за надпись на футболке

 

Как сообщает "Лента", Павловскую гимназию, обучение в которой стоит 1,8 миллиона рублей в год, обвинили в антироссийской позиции и издевательствах над детьми участника специальной военной операции. Заявление на гимназию, расположенную в подмосковной Истре, написал правозащитник Павел Пятницкий, чьи сын и дочь обучались в ней. Сам юрист является добровольцем СВО. По словам общественника, все началось после того, как его жена предложила директору учебного заведения собрать помощь для российских военнослужащих, однако тот якобы заявил, что «школа вне политики».

 

Через некоторое время в Telegram-канале гимназии опубликовали фотографию с победителями соревнований по плаванию, на которых дочь Пятницкого заняла первое место. Однако на свитшоте девочки, подаренном ей певцом Shaman, был замазан логотип «Я русский». Позже кадр заменили на оригинальный. Кроме того, сына правозащитника, одетого в такой же свитер, остановили в коридоре учебного с требованием снять мерч и больше не носить его на территории гимназии.

Помимо этого, супруга Пятницкого заявила, что другие дети начали травить мальчика, а педагоги занижали ему оценки. Как утверждает канал, в какой-то момент завуч школы силой вытолкнула ребенка из кабинета, запретив ему участвовать в конкурсе чтецов, после чего родителям пришлось показывать сына врачам.

Также, по информации издания, от учителей начали регулярно поступать жалобы на невнимательность детей и якобы их несоответствие требованиям школы. На фоне стресса у сына Пятницкого полопались сосуды в глазах. В результате с 31 декабря Павловская гимназия отказалась продлять договор на обучение. Причину такого решения учебное заведение не разъяснило.

 

Возбуждено уголовное дело по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. 

 

В Петербурге семнадцатилетнему ученику 1-го курса Охтинского колледжа проломили голову за надпись "white" (белый) на футболке. Врачи борются за его жизнь. 

 


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