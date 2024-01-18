Лозунг "Слава Украине" признан нацистским, Минобороны сообщило о занятии населённого пункта в ДНР

Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН) и её атрибутику, включая лозунг "Слава Украине - героям слава", в перечень нацистских. Помимо ОУН, в нем еще значатся три организации и их атрибутика: Украинская народно-революционная армия, Украинская повстанческая армия и Украинская народная самооборона.

В соответствии со ст. 20.3 КоАП РФ пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной законом нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистскими, влечет штраф для граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - штраф от 1 000 до 4 000 рублей, для юридических лиц - штраф в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей