 

Лозунг "Слава Украине" признан нацистским, Минобороны сообщило о занятии населённого пункта в ДНР

Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН) и её атрибутику, включая лозунг "Слава Украине - героям слава", в перечень нацистскихПомимо ОУН, в нем еще значатся три организации и их атрибутика: Украинская народно-революционная армия, Украинская повстанческая армия и Украинская народная самооборона.

В соответствии со ст. 20.3 КоАП РФ пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной законом нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистскими, влечет штраф для граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - штраф от 1 000 до 4 000 рублей, для юридических лиц - штраф в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей

 
Как сообщает Минобороны РФ, на донецком нaправлении в рeзультате успешных активных дeйствий подраздeлений Южной группировки войск оcвобождён населённый пункт Веcелое Донецкой Народной Рeспублики.
Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» кратно (по некоторым показателям -- в восемь раз) увеличило объёмы выпуска высокоточного оружия с начала специальной военной операции.
Мобильные армейские источники энергии на основе солнечных батарей разработаны в интересах инженерных войск Вооруженных сил РФ; мобильная конструкция специальных солнечных батарей позволяет легко переносить их с места на место и обеспечивать электроэнергией рубежи и позиции сосредоточения войск. Устройство может работать при температуре от минус 20 до плюс 50 градусов, в дождь, соляной туман, а также при воздействии песка и пыли.

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