 

Украинцы впервые атаковали Ленобласть, под Белгородом ранена женщина

 

При отражении атаки ВСУ на Белгород и Белгородский района ранена женщина. В селе Мясоедове оказались повреждены линии электро- и газоснабжения и два частных дома, выбиты окна и разрушен гараж. 

В результате ракетного удара Украины по Суражскому району Брянской области частично повреждён жилой дом, пострадало остекление здания на территории промышленного предприятия.

Впервые ВСУ атаковали Ленинградскую область. Согласно предварительным данным, остатки БПЛА обнаружены на территории Петербургского нефтяного терминала, одного из крупнейших терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. Дрон был начинен тремя килограммами взрывчатки. Утверждается, что инфраструктура объекта не повреждена; в то же время телеграм-канал "База" передавал, что обломки летательного объекта якобы упали на открытой территории терминала на одной из элеваторных площадок между резервуарами с мазутом, и начался пожар.

 

В Харьковской области Вооружённые силы РФ контролируют 35 населённых пунктов.


 


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