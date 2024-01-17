 

Ближнее будущее от Давоса 2024

К съезду в Давосе января 2024 был подготовлен консенсусный доклад о рисках, как их видят представители так называемых глобалистских элит/ Либерального Интернационала / Либинтерна из соответствующих государственных структур, международных и других некоммерческих организаций, ВУЗов и частного сектора зоны своего политического контроля. В результате представлены риски в 2-х и 10-летней перспективах с соответствующим обоснованием. Понимая, что в современной корпоративной культуре основные выделенные риски всегда сопровождаются планами действий по их избежанию, данный доклад дает возможность подглядеть, как видят текущие свои угрозы активисты того сообщества, которое сейчас воюет с РФ.


2-х летний список из десяти самых главных рисков по версии Давоса 2024 в порядке их убывания:

1. Враки (дезинформация и фейки);

2. Природные катаклизмы;

3. Социальные поляризации;

4. Кибер-угрозы;

5. Войны между стран;

6. Исчерпание экономических возможностей;

7. Инфляция;

8. Неорганизованная миграция;

9. Экономический спад;

10. Отходы жизнедеятельности. 


10-летний список:

1. Природные катаклизмы;

2. Критические изменения во всех сферах планеты;

3. Деградация биосферы;

4. Недостаток некоторых природных ресурсов;

5. Враки (дезинформация и фейки);

6. Неприятности от искусственного интеллекта;

7. Неорганизованная миграция;

8. Кибер-угрозы;

9. Социальные поляризации;

10. Отходы жизнедеятельности.


Из двухлетнего списка отобранных рисков сразу бросается в глаза то, что давление Либинтерна на СМИ и блогосферу будет продолжаться, и, может быть, даже возрастать. Набирающие объем тоталитарные практики вероятнее всего свертываться не будут.

Также видно и то, что враждебных себе хакеров глобалистские элиты будут пытаться гонять.


10-летний список проясняет, почему Байден озабочен экологией больше, чем перспективой ядерной войны – к негодованию Кремля – они пугают, а кого пугают – тем не страшно. Не верит Либинтерн в серьезность кремлевских в этой части, ой не верит! То ли потому, что «ну – тупы-ы-ы-е», то ли настолько уже избалованы кремлевским «терпильством», что уверены отделаться «малой ценой» …

И, в этом плане, нас всех в РФ действительно стоит пожалеть: загон во враки информационной индикации разнообразнейших военных конфликтов одним из активнейших мировых акторов – это ведь ничего хорошего не сулит, особенно тем, на кого уже им выписана «лицензия на убийство»… 


При том в Либинтерне все же видят свои внутри-страновые фронты – см. оценку риска «Социальные поляризации». Правда они там считают, что в десятилетней перспективе с Трампом, Орбаном, и прочей своей внутренней фрондой им удастся управиться. Имеет ли такой оптимизм основания? – покажет время.


Еще из зоны умолчания: не считает для себя важными Либинтерн ни угрозы доллару и своей финансовой системе, ни альтернативное структурирование Мирового Большинства, ни ответные теракты со стороны собой обиженных, ни необходимость ре-милитаризации пограничья с РФ.


И вообще, вся текущая повестка РФ – она вне зоны особого внимания глобалистских элит, с чем я нас всех и поздравляю!

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