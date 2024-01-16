Вышли три книги о ковидорегуляциях
- 16.01.2024, 20:58,
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В США вышли три новые книги о правительственных регуляциях во время ковидопандемии.
Первая -- книга Рамеша Тхакура "Наш враг -- правительство"
. Рамеш Тхакур был помощником Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и проректором Университета Организации Объединенных Наций. Является директором Центра по ядерному нераспространению и разоружению при Австралийском национальном университете, выступал в качестве консультанта правительств Австралии и Новой Зеландии по вопросам международной безопасности. В своей книге со множеством фактов и подсчётов критикует ковидорегуляции, предпринятые правительством Австралии, как несоразмерные, ошибочные, направленные на раздувание паники и причинившие вред общественному здоровью.
Вторая -- "Обман"
, книга сенатора-республиканца Рэнда Пола, до избрания в Сенат -- практикующего врача-офтальмолога (за осуждение антироссийской политики Байдена
включён украинцами в список американских политиков и ученых и активистов, которые «продвигают российскую пропаганду»).
Будучи сенатором США, Рэнд Пол имел возможность допрашивать главного творца американских ковидорегуляций и самого (после начала ковидопандемии) высокооплачиваемого американского чиновника, доктора Энтони Фаучи. Его книга представляет собой полный отчёт о том, как Фаучи старался избежать какой-либо ответственности за финансирование лаборатории в Ухани.
Третья книга называется "Уханьское прикрытие"
, она написана Робертом Ф. Кеннеди-младшим, американским юристом и политиком. В книге изучает работу США над созданием биологического оружия и расширение прав и возможностей фармацевтических компаний, а также работу государственных секретных служб во время ковидопандемии.