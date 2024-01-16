



Первая -- книга Рамеша Тхакура "Наш враг -- правительство" . Рамеш Тхакур был помощником Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и проректором Университета Организации Объединенных Наций. Является директором Центра по ядерному нераспространению и разоружению при Австралийском национальном университете, выступал в качестве консультанта правительств Австралии и Новой Зеландии по вопросам международной безопасности. В своей книге со множеством фактов и подсчётов критикует ковидорегуляции, предпринятые правительством Австралии, как несоразмерные, ошибочные, направленные на раздувание паники и причинившие вред общественному здоровью.





включён украинцами в список американских политиков и ученых и активистов, которые «продвигают российскую пропаганду»). Вторая -- "Обман" , книга сенатора-республиканца Рэнда Пола, до избрания в Сенат -- практикующего врача-офтальмолога (за осуждение антироссийской политики Байденавключён украинцами в список американских политиков и ученых и активистов, которые «продвигают российскую пропаганду»).

Будучи сенатором США, Рэнд Пол имел возможность допрашивать главного творца американских ковидорегуляций и самого (после начала ковидопандемии) высокооплачиваемого американского чиновника, доктора Энтони Фаучи. Е го книга представляет собой полный отчёт о том, как Фаучи старался избежать какой-либо ответственности за финансирование лаборатории в Ухани.