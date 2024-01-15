 

РФ вновь стала главным экспортёром урана в США

РФ в ноябре 2023 года снова стала главным экспортёром урана в США. По итогам 11 месяцев 2023 года США купили у РФ этого топлива на максимальную с 2010 года сумму — 96 миллионов долларов. 10 января Министерство энергетики США заявило, что США начали поиск альтернативных поставщиков урана и собираются отказаться от поставок ядерного топлива из России. Ведомство решило заключить контракты сроком максимум на 10 лет на поставки высокопробного низкообогащённого уранового топлива (HALEU), обогащенного до 20 процентов, для использования в реакторах нового поколения. Сейчас такое топливо в коммерческих объеёмах поставляется только из России компанией "Техснабэкспорт" (предприятие Росатома).


 


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APN.ru