 

Шольц и Бербок выступили против "Альтернативы для Германии", немецкие фермеры выступили против действующей власти

 

Канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок в Потсдаме приняли участие в демонстрации против партии "Альтернатива для Германии", которую проправительственные германские СМИ называют "правоэкстремистской" (и то же делает, например, российская "Лента", хотя АдГ выступает за переговоры с Россией). На сегодня АдГ вторая по популярности партия в Германии (22,5%), и правящая партия канцлера Шольца (СДПГ) ей уступает (17%).   

Лидер протестующих немецких фермеров, глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид выступил с речью перед тысячами собравшимися на протест фермерами в центре Берлина. «Так продолжаться не может. Нам нужна политика получше, новый курс», — заявил он.

Глава союза фермеров добавил, что фермеры уберут с улиц технику, если правительство откажется от планов повышения налогов. 

Выступивший перед протестующими министр финансов Германии, тоже из СДПГ, был ими освистан

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APN.ru