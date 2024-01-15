Российских детей втягивают в диверсии, в Азербайджане разоблачили изготовителей фальшивых украинских документов

Российских детей через "Телеграм" втягивают в диверсионную деятельность, обещая деньги за поджоги на железной дороге, рассказал глава Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павел Выменец. По его словам, подростки за 10-15 тысяч рублей соглашаются поджечь релейные шкафы, не осознавая всей опасности своих действий, а затем становятся фигурантами уголовных дел о диверсии или терроризме. В 2023 году подразделение Выменца возбудило шесть уголовных дел против подростков за диверсии и акты терроризма на железной дороге. Глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что в 2023 году направлено в суды 227 уголовных дел о террористических преступлениях, к уголовной ответственности привлечены 280 человек, в том числе за финансирование терроризма.

В Баку разоблачили международную организованную преступную группировку изготовителей фальшивых украинских документов, среди участников банды — граждане Украины, Азербайджана и Турции. С января 2023 года они "незаконно изготавливали украинские паспорта, удостоверения личности и водительские права, а также другие документы для отдельных лиц, и продавали их на различные суммы денег, вплоть до 30 тысяч долларов". Фальшивыми паспортами пользовались, чтобы под видом граждан Украины получить право проживать и претендовать на статус беженца в различных государствах мира.



