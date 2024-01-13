 

Британский регулятор потребовал от госслужащих думать о "мужчинах, поменявших пол" как о женщинах

Британский Information Comissioner's Office (Офис уполномоченного по информации, вневедомственный государственный орган, который подчиняется непосредственно парламенту Соединенного Королевства и занимается защитой данных и регуляцией информации) выпустил руководство для госслужащих, где сказано, что они должны не только использовать для их называния "правильные" местоимения, но и думать о коллегах-"трансгендерах" в тех категориях пола, в каких себя определяют сами "трансгендеры". 
Ещё в одном руководстве ICO говорится, что мужчины, называющие себя женщинами, проходят через менопаузу. 
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APN.ru