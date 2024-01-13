Британский регулятор потребовал от госслужащих думать о "мужчинах, поменявших пол" как о женщинах

Британский Information Comissioner's Office (Офис уполномоченного по информации, вневедомственный государственный орган, который подчиняется непосредственно парламенту Соединенного Королевства и занимается защитой данных и регуляцией информации) выпустил руководство для госслужащих, где сказано, что они должны не только использовать для их называния "правильные" местоимения, но и думать о коллегах-"трансгендерах" в тех категориях пола, в каких себя определяют сами "трансгендеры".

Ещё в одном руководстве ICO говорится, что мужчины, называющие себя женщинами, проходят через менопаузу.