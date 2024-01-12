В Малом театре состоится прощание с Юрием Соломиным

Зрительский вход Малого театра, которым 35 лет руководил скончавшийся 11 января Юрий Мефодьевич Соломин, открыт с 11:00 для возложения цветов к его портрету в нижнем фойе. Рядом с портретом на столе есть тетрадь, в которой можно оставить соболезнования.

Прощание с Соломиным состоится 15 января на Исторической сцене Малого театра.

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Ю.М. Соломину было 88 лет, среди самых его выдающихся работ -- роли в фильмах "Адъютант его превосходительства", "Мелодии белых ночей", "Дерсу Узала", "ТАСС уполномочен заявить".