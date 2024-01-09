 

Сторонники ПЦУ захватили храм и избили настоятеля; выросло число доносов на русский язык

 

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины, бульдозером снеся ограждение, захватили храм канонической Украинской православной церкви в Ладыжине Винницкой области и избили его настоятеля отца Евгения.

На Украине на 30% выросло количество жалоб на использование русского языка. За 2023 год было получено 3692 доноса на нарушителей закона о государственном языке, что почти на треть больше, чем в 2022 году. Из них почти половина касается работы сотрудников сферы обслуживания. Кроме того, большое число жалоб было связано с использованием русского языка преподавателями и с отсутствием украинской версии у русскоязычных сайтов. Наибольшее число жалоб поступило из Киева — 1345. 516 жалоб написали в Харьковской области, 486 — в Одесской и 316 — в Днепропетровской.


 

 


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