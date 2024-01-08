 

Бизнес-омбудсмен Титов заявил, что у россиян нет причин опасаться мигрантов

 

Страх россиян перед мигрантами безоснователен, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его мнению, "граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты", а также и на зарплаты и возможности трудоустройства для россиян приток мигрантов никак не влияет.

Осенью прошлого года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил, что количество совершаемых мигрантами в РФ преступлений, в особенности тяжких, продолжает расти: 
С января по июль 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32%, с 8500 до почти 11 000, увеличилось количество совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких деяний... На 22% выросло число преступлений мигрантов против половой неприкосновенности. В стране резко выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и деяний, направленных против порядка управления, что, по оценке Бастрыкина, «явно свидетельствует о непринятии и противопоставлении себя существующей власти».
Стоит отметить, что в эту статистику не попадают мигранты, получившие российский паспорт. 
Федеральное агентство по делам национальностей выяснило, что 44% мигрантов желают в России жить по порядкам, которые приняты у них на родине, 24% готовы принимать участие в протестах, чтобы жить в РФ по нормам шариата.
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