 

Террористы из Таджикистана приезжают в Германию под видом украинских беженцев

 

Как сообщает газета "Бильд", террористы "Исламского государства" (ИГИЛ, запрещённая в РФ террористическая организация) приезжают в Германию под видом украинских беженцев.

По информации издания, за последнее время на территории ФРГ задержаны несколько исламистов из Таджикистана, планировавших теракты. Все они связаны с группировкой «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением ИГИЛ. Для въезда в страну исламисты часто использую фальшивые украинские документы и жалуются правоохранительным органам, что их якобы преследуют, после чего они получают разрешение на пребывание почти без проверок, утверждает "Бильд". Более того: потенциальные террористы из Таджикистана приезжают через зону спецоперации на Украине, где у них есть возможность получить необходимое оружие, включая гранаты и боеприпасы для ручных противотанковых гранатомётов.


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