Украинцы атакуют российские регионы, есть погибшая и раненые, в Британии допустили введение на Украину войск НАТО

в результате обстрелов из РЗСО "Ольха" различные разрушения получили 20 частных жилых домов, 6 квартир, 12 хозсубъектов, 13 автомобилей); Журавлёвка, Солнцевка, Нехотеевка, Щетиновка, Разумное (повреждены частный дом и хозпостройка),

Беловское сельское поселение (повреждены два частных дома и автомобиль), Новосадовское сельское поселение (повреждены два частных домовладения и два автомобиля), Тавровское сельское поселение (две хозпостройки), Майское сельское поселение (восемь частных домовладений и автомобиль), Стрелецкое сельское поселение (повреждены два частных дома), посёлок Октябрьский (повреждена одна хозпостройка);

Лозовая Рудка,

Глотово (повреждены две ЛЭП), Замостье (в одном из магазинов выбиты окна и посечён фасад), Дроновка, Сподарюшино;

Новая Таволжанка, Терезовка, Середа, Муром (поврежден частный жилой дом), Красное (повреждён автомобиль).