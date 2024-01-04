 

Украинцы атакуют российские регионы, есть погибшая и раненые, в Британии допустили введение на Украину войск НАТО

В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Белгород (в результате обстрелов из РЗСО "Ольха" различные разрушения получили 20 частных жилых домов, 6 квартир, 12 хозсубъектов, 13 автомобилей); Журавлёвка, Солнцевка, Нехотеевка, Щетиновка, Разумное (повреждены частный дом и хозпостройка), Беловское сельское поселение (повреждены два частных дома и автомобиль), Новосадовское сельское поселение (повреждены два частных домовладения и два автомобиля), Тавровское сельское поселение (две хозпостройки), Майское сельское поселение (восемь частных домовладений и автомобиль), Стрелецкое сельское поселение (повреждены два частных дома), посёлок Октябрьский (повреждена одна хозпостройка); Лозовая Рудка, Глотово (повреждены две ЛЭП), Замостье (в одном из магазинов выбиты окна и посечён фасад), Дроновка, Сподарюшино; Новая Таволжанка, Терезовка, Середа, Муром (поврежден частный жилой дом), Красное (повреждён автомобиль). 
Над Крымом сбиты десять украинских ракет, в Севастополе в результате падения осколка пострадал человек.
В Донецке при ударе ВСУ по многоэтажке погибла женщина, ранен мужчина; ещё двое мужчин ранены при сбросе боеприпаса с БПЛА.
В Запорожской области ВСУ обстреляли Токмак и Васильевку, в Васильевке повреждена подстанция, в городе проблемы с энергоснабжением.
Энергоснабжение Лисичанска в ЛНР восстановлено лишь на 60%, полностью обеспечить город электроэнергией сложно из-за постоянных обстрелов ВСУ.
"Хуже всего дела обстоят с электроснабжением Лисичанска, на данный момент электроснабжение восстановлено у 60% потребителей города. Это связано с тем, что Лисичанск был освобожден одним из последних, энергетической инфраструктуре нанесен колоссальный ущерб, а постоянные обстрелы со стороны ВСУ приводят к повторным разрушениям и не позволяют полноценно выполнять работы по восстановлению".

 
НАТО может ввести войска на Украину, если ВСУ столкнутся с еще большими проблемами на фронте, считает полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. По его словам, Запад сделал для Украины всё, кроме ввода своих войск. 

 


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